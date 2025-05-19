Бублик: даже самые неприятные моменты в карьере давали мне медийный буст

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что старается монетизировать свои эмоциональные выходки на корте.

«Мне нужна эмоциональная разрядка, и есть несколько способов, которые могут работать для того или иного спортсмена. В моём случае это удар ракетками. Можно увидеть даже некие паттерны, что я ломал и начинал играть лучше, возвращался в матч. В основном это так работает. И когда нужна какая-то эмоциональная разрядка – в теннисе ничего непозволительно делать, поэтому получаются ракетки. С прошлого сезона начал ломать эти ракетки, и у меня стало получаться лучше играть после этого – я разряжаюсь и лучше играю.

Даже самые неприятные моменты в моей карьере давали мне медийный буст, который в будущем мы грамотно аккумулировали в контракты и деньги. Я не злой человек, это во-первых. И это видно с экрана – я даже если что-то говорю, я просто ною. То есть просто ною, и у меня так это выражается. И я не переходил грань, я не плевался в судей. Я не бил там, не агрессировал на болбоев. То есть я никогда не переходил черту, когда это перестаёт быть смешным и дурачеством, когда перерастаёт уже в агрессию. Наверное, я гораздо мягче, чем могу казаться или чем люди могут подумать», — сказал Бублик на YouTube-канале First & Red.