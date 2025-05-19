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Даниил Медведев оценил своё выступление на грунтовых «Мастерсах» в этом сезоне

Даниил Медведев оценил своё выступление на грунтовых «Мастерсах» в этом сезоне
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Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё выступление на трёх грунтовых «Мастерсах» в этом сезоне.

«Если честно, то неплохо, в том плане, что игра есть, были хорошие победы. Все матчи, которые я выиграл, были с хорошими грунтовиками, и уступал в очень сильно находящейся форме игрокам. Естественно, большой минус в том, что если ты хочешь возвращаться в топ-5, то нужно их обыгрывать. Но это всё может прийти в любой момент, так что нужно продолжать работать. Говорят, что если брать мою игру за последние два-три года, то на грунте я играю чуть ли не лучше, чем на харде», — сказал россиянин в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Даниил Медведев на грунтовых «Мастерсах» в 2025 году:

  • Монте-Карло: 1/8 финала. Медведев — де Минор (Австралия) — 2:6, 2:6;
  • Мадрид: 1/4 финала. Медведев — Рууд (Норвегия) — 3:6, 5:7;
  • Рим: 1/4 финала. Медведев — Музетти (Италия) — 5:7, 4:6.
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