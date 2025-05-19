Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 19 мая

19 мая состоялся второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Первый круг. Результаты 19 мая: