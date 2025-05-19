Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: результаты игрового дня 19 мая
19 мая состоялся второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Первый круг. Результаты 19 мая:
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 6:0;
- Андрей Рублёв (Россия, 3) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 6:3;
- Александр Мюллер (Франция) — Элиас Имер (Швеция, Q) – 6:3, 7:5;
- Иржи Легечка (Чехия) – Борна Гойо (Хорватия, Q) — 6:4, 3:6, 6:2;
- Александр Зверев (Германия, 1/WC) — Александр Ковачевич (США, Q) – 6:1, 7:6 (7:5);
- Юстин Энгель (Германия, WC) — Ян-Леннард Штруфф (WC) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
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