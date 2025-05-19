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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 19 мая

Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: результаты матчей 19 мая
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19 мая в Страсбурге (Франция) прошёл второй игровой день грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Первый круг. Результаты 19 мая:

Мари Боузкова (Чехия, LL) – Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:1;
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 9) — Клара Таусон (Дания) – 3:6, 6:4, 7:5;
Ван Синьюй (Китай) – Ева Лис (Германия, Q) – 6:4, 7:5;
Эшлин Крюгер (США) — Маккартни Кесслер (США, Q) – 6:4, 7:5;
Даниэль Коллинз (США) — Софья Кенин (США) – 6:1, 1:6, 6:2;
Анна Калинская (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) – 6:2, 4:6, 6:3;
Анна Блинкова (Россия) — Магдалена Френх (Польша, Q) — 6:3, 7:5;
Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия, 6) – 6:1, 6:3.

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