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Даниил Медведев назвал своих основных соперников в игре на грунтовом покрытии

Даниил Медведев назвал своих основных соперников в игре на грунтовом покрытии
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал о нововведениях в своей игре и основных соперниках на грунтовом покрытии.

«Если честно, новое — это хорошо забытое старое. Если посмотреть мои матчи 2021-2022 года, то всё равно моя игра строилась прежде всего на контратаке, особенно на приёме. Чувствую, что я близок к тому, чтобы найти на грунте вещи, которые мне помогут на других покрытиях, вернут меня на желаемый уровень. Поэтому я очень рад той игре, которую я показываю на грунте. Осталось только с этой игрой победить топов на грунте, которыми являются Музетти, Рууд и такого рода игроки», — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Отметим, в текущем сезоне Медведев не смог выиграть ни одного титула в одиночном разряде и выпал из топ-10 рейтинга ATP. Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в этом сезоне стал финалистом грунтового «Мастерса» Монте-Карло и доходил до полуфиналов «тысячников» в Мадриде и Риме. Норвежец Каспер Рууд взял «Мастерс» в столице Испании.

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