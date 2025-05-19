Определился первый соперник Новака Джоковича на турнире в Женеве
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134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Женева. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 22:20 МСК
134
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
49
Зизу Бергс
З. Бергс
В матче первого круга Фучович со счётом 6:2, 6:3 обыграл 49-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса.
Встреча Фучовича с Бергсом продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Мартон два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бергса один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Фучовича в Женеве станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович (2).
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