Определился первый соперник Новака Джоковича на турнире в Женеве

134-я ракетка мира венгерский теннисист Мартон Фучович вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В матче первого круга Фучович со счётом 6:2, 6:3 обыграл 49-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса.

Встреча Фучовича с Бергсом продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Мартон два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бергса один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Фучовича в Женеве станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович (2).