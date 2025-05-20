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Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 19 мая

Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: результаты игрового дня 19 мая
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В понедельник, 19 мая, состоялся второй игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. 1/16 финала, 19 мая:

  • Себастьян Офнер (Австрия) — Иван Гахов (Россия) — 6:1, 6:2;
  • Кей Нисикори (Япония) — Лёнер Тьен (США) — 4:6, 6:4, 6:4;
  • Маттео Арнальди (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4;
  • Мартон Фучович (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:2, 6:3;
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Доминик Штрикер (Швейцария) — 7:6 (7:2), 6:3.

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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