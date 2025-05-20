«Меня удивил Тьен». Даниил Медведев сравнил своё поколение с более молодыми игроками

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об отличиях в игре теннисистов его поколения с более молодыми игроками, таким как бразилец Жоао Фонсека, чех Якуб Меншик или американец Лёнер Тьен.

«Не знаю почему, но сейчас очень сильно бьют. Сейчас намного больше атакующих, сильно бьющих игроков и намного меньше тех, кто играет в контратаке. Всё равно есть разные стили. Меня удивил Тьен. Я играл с ним в Австралии (Медведев уступил Тьену в пяти сетах во втором круге АО-2025. — Прим. «Чемпионата»), и он поразил меня тем. как использует корт, ритм, силу соперника. Это было очень интересно. А с Меншиком, Фисом я играл на тренировке и понимал, что я так, как они, играть не смогу. То есть мне нужно брать их чем-то другим. Так и стараюсь побеждать», — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Отметим, в текущем сезоне Медведев не смог завоевать ни одного титула в одиночном разряде и выпал из топ-10 рейтинга ATP.