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Даниил Медведев назвал три любимых приложения в телефоне

Даниил Медведев назвал три любимых приложения в телефоне
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, какие три приложения в смартфоне являются его любимыми.

«Первое — WhatsApp, потому что сейчас все на связи. Второе, наверное, «Инстаграм»* будет. Я им мало пользуюсь, в основном чтобы что-то полистать, посмотреть. И третье — Clash of Clans, я начал им пользоваться после того, как уступил в Дубае, подумал, во что бы поиграть в телефоне, и вспомнил, что когда-то 10 лет назад я играл в Clash of Clans, и сейчас не могу остановиться. Думаю, часа четыре точно есть в день для Clash of Clans, нужно уменьшать», — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

* — Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

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