«Как и все». Даниил Медведев ответил, зависим ли он от гаджетов

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о завимости от телефонов и других гаджетов.

«Зависим я или нет? Лет пять назад я потерял телефон и месяц не покупал, при этом чувствовал себя совершенно нормально. Я бы с удовольствием жил без этих гаджетов, но в нашем мире это невозможно. Поэтому зависим, как и все», — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

Ранее российский теннисист назвал три любимых приложения в телефоне, которыми пользуется чаще всего.

В данный момент Медведев готовится к старту на Открытом чемпионате Франции — 2025, который начнётся 25 мая.