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Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая

Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая
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Сегодня, 20 мая, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Первый круг. Расписание 20 мая (время — московское):

  • 14:30 - Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • 16:00 - Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Гаэль Монфис (Франция);
  • 16:30 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 19:00 — Даниэль Альтмайер (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.

Календарь турнира в Гамбурге
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