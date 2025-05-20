Турнир ATP-500 в Гамбурге, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая

Сегодня, 20 мая, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Первый круг. Расписание 20 мая (время — московское):

14:30 - Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Фрэнсис Тиафо (США);

16:00 - Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Гаэль Монфис (Франция);

16:30 — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);

19:00 — Даниэль Альтмайер (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является Артюр Фис из Франции.