Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая

Сегодня, 20 мая, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. Первый-второй круг. Расписание 20 мая (время — московское):

12:30 - Каруэ Селл (Бразилия) — Фабиан Марожан (Венгрия)

14:00 — Артур Риндеркнеш (Франция) — Миомир Кецманович (Сербия);

15:30 — Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша);

19:00 — Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония);

20:30 — Себастьян Офен (Австрия) — Нуну Боржеш (Португалия).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.