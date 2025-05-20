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Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая

Турнир ATP-500 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 20 мая
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Сегодня, 20 мая, состоится третий игровой день грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Женеве. Первый-второй круг. Расписание 20 мая (время — московское):

  • 12:30 - Каруэ Селл (Бразилия) — Фабиан Марожан (Венгрия)
  • 14:00 — Артур Риндеркнеш (Франция) — Миомир Кецманович (Сербия);
  • 15:30 — Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша);
  • 19:00 — Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония);
  • 20:30 — Себастьян Офен (Австрия) — Нуну Боржеш (Португалия).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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