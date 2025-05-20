Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Страсбурге (Франция) состоится третий игровой день на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга соревнований.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Второй круг. Расписание 20 мая (время — мск):

12:00. Магда Линетт (Польша) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

13:30. Паула Бадоса (Испания) — Мари Боузкова (Чехия).

15:00. Ван Синьюй (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан).

18:30. Диан Парри (Франция) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.