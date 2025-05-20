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Алькарас, Фриц, Дрейпер и ещё три игрока топ-10 заявились на турнир ATP-500 в Лондоне

Алькарас, Фриц, Дрейпер и ещё три игрока топ-10 заявились на турнир ATP-500 в Лондоне
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Стала известна заявка на турнир категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 16 по 22 июня. На турнире планируют выступить игроки топ-10 Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Джек Дрейпер, Лоренцо Музетти, Алекс де Минор и Хольгер Руне.

Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Топ-8 сеяных:

  1. Карлос Алькарас (Испания, 2);
  2. Тейлор Фриц (США, 4);
  3. Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
  4. Лоренцо Музетти (Италия, 8);
  5. Алекс де Минор (Австралия, 9);
  6. Хольгер Руне (Дания, 10);
  7. Томми Пол (США, 12);
  8. Бен Шелтон (США, 13).

Также на турнир заявились Фрэнсис Тиафо, Григор Димитров, Маттео Берреттини и другие. По защищённому рейтингу планируют выступить американец Райлли Опелка и австралиец Ник Кирьос.

Действующий чемпион турнира ATP-500 в Лондоне — американец Томми Пол. В прошлогоднем финале он обыграл Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

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