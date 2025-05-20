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Надежда Петрова: Даниил Медведев подойдёт в хорошей форме к «Ролан Гаррос»

Надежда Петрова: Даниил Медведев подойдёт в хорошей форме к «Ролан Гаррос»
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высоко оценила уровень готовности чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева к «Ролан Гаррос» — 2025.

«Радует, как Даня Медведев показывает себя на грунтовом покрытии. Он сам говорит, что чем взрослее становится, тем быстрее адаптируется на этом нелюбимом для себя покрытии. Он смотрится очень уверенно, играет правильно, даже радостно за него. Кажется, он подойдёт в хорошей форме к Открытому чемпионату Франции, главному турниру на грунте», — приводит слова Петровой ТАСС.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня.

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