Андрееску: знаю, что могу стать первой ракеткой мира и выиграть много «Шлемов»

Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своём новом подходе к турнирам и матчам.

«У меня новый менталитет. Я чувствую, что постоянно меняюсь как личность, но у меня есть свои ценности, и иногда сложно начать всё заново. Но такова жизнь. Я никогда ничего не принимаю как должное, это один из самых важных уроков, которые я усвоила наряду с терпением.

Я знаю, чего могу достичь: стать первой ракеткой мира и выиграть много турниров «Большого шлема». Но я гораздо больше концентрируюсь на процессе, это очень важно для меня. Я не особо сильно получала удовольствие в эти года, но теперь чувствую, что полностью предана этой цели, и это здорово», — приводит слова Андрееску Punto de Break.