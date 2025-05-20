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Андрееску: знаю, что могу стать первой ракеткой мира и выиграть много «Шлемов»

Андрееску: знаю, что могу стать первой ракеткой мира и выиграть много «Шлемов»
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Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своём новом подходе к турнирам и матчам.

«У меня новый менталитет. Я чувствую, что постоянно меняюсь как личность, но у меня есть свои ценности, и иногда сложно начать всё заново. Но такова жизнь. Я никогда ничего не принимаю как должное, это один из самых важных уроков, которые я усвоила наряду с терпением.

Я знаю, чего могу достичь: стать первой ракеткой мира и выиграть много турниров «Большого шлема». Но я гораздо больше концентрируюсь на процессе, это очень важно для меня. Я не особо сильно получала удовольствие в эти года, но теперь чувствую, что полностью предана этой цели, и это здорово», — приводит слова Андрееску Punto de Break.

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