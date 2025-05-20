Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

USTA выделили $ 800 млн на масштабную реконструкцию теннисного центра US Open

USTA выделили $ 800 млн на масштабную реконструкцию теннисного центра US Open
Комментарии

Ассоциация тенниса США (USA) обнародовала планы по реконструкции Национального теннисного центра Билли Джин Кинг, в котором проходит US Open, на сумму $ 800 млн. Об этом сообщает Tennis.com.

Реконструкция включает в себя перестройку культового центрального корта US Open, стадиона имени Артура Эша. Будут увеличены зрительские места. В разработке будет новый современный Центр производительности игроков, улучшены раздевалки, зоны для разминок.

Сообщается, что выполнение планов проекта завершится к 2027 году. Мероприятия не повлияют на проведение турниров в 2025 и 2026 годах, а также не доставят неудобств болельщикам и игрокам.

Материалы по теме
Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн — рекорд побит. Но повышение коснулось не всех
Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн — рекорд побит. Но повышение коснулось не всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android