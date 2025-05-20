USTA выделили $ 800 млн на масштабную реконструкцию теннисного центра US Open

Ассоциация тенниса США (USA) обнародовала планы по реконструкции Национального теннисного центра Билли Джин Кинг, в котором проходит US Open, на сумму $ 800 млн. Об этом сообщает Tennis.com.

Реконструкция включает в себя перестройку культового центрального корта US Open, стадиона имени Артура Эша. Будут увеличены зрительские места. В разработке будет новый современный Центр производительности игроков, улучшены раздевалки, зоны для разминок.

Сообщается, что выполнение планов проекта завершится к 2027 году. Мероприятия не повлияют на проведение турниров в 2025 и 2026 годах, а также не доставят неудобств болельщикам и игрокам.