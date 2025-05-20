Джокович — об открытии корта в Белграде: желание — чтобы дети чувствовали себя свободными

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об открытии корта в Белграде (Сербия), названного его именем.

«Я очень рад, что мы можем предложить это этому городу и этой части города, где много семей и детей, которые хотят попробовать свои силы в теннисе. Моё самое большое желание — чтобы дети чувствовали себя абсолютно свободными, счастливыми, самими собой. Для меня как для спортсмена нет большей радости, чем видеть, как много детей занимаются спортом и находятся на свежем воздухе», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Строительство корта было осуществлено при содействии Lacoste, экипировочного спонсора спортсмена.