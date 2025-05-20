Бартоли — о «Ролан Гаррос»: если взять сильнейших, то в 1/4 финала может не выйти Фриц

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли высказалась о возможных результатах игроков топ-10 мирового рейтинга на предстоящем «Ролан Гаррос», который пройдёт с 25 мая по 8 июня.

«Если взять восьмёрку сильнейших на «Ролан Гаррос» — Синнера, Алькараса, Зверева, Фрица, Дрейпера, Джоковича, Рууда и Музетти — то единственный игрок, который может не выйти в четвертьфинал, это Фриц. Не вижу, как кто-то из остальных, учитывая их нынешний уровень тенниса, может не дойти до четвертьфинала. И я даже не буду упоминать Серундоло, Циципаса, Руне, Томми Пола… Там ещё много людей», — приводит слова Бартоли RMC.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.