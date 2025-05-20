Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бартоли — о «Ролан Гаррос»: если взять сильнейших, то в 1/4 финала может не выйти Фриц

Бартоли — о «Ролан Гаррос»: если взять сильнейших, то в 1/4 финала может не выйти Фриц
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли высказалась о возможных результатах игроков топ-10 мирового рейтинга на предстоящем «Ролан Гаррос», который пройдёт с 25 мая по 8 июня.

«Если взять восьмёрку сильнейших на «Ролан Гаррос» — Синнера, Алькараса, Зверева, Фрица, Дрейпера, Джоковича, Рууда и Музетти — то единственный игрок, который может не выйти в четвертьфинал, это Фриц. Не вижу, как кто-то из остальных, учитывая их нынешний уровень тенниса, может не дойти до четвертьфинала. И я даже не буду упоминать Серундоло, Циципаса, Руне, Томми Пола… Там ещё много людей», — приводит слова Бартоли RMC.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Материалы по теме
Надежда Петрова: Даниил Медведев подойдёт в хорошей форме к «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android