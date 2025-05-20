Зверев — о турнире в Гамбурге: не знаю, кому пришла в голову эта идея. Насколько глупо?

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал календарное планирование ATP-тура, в частности, турнира в немецком Гамбурге.

«Я люблю играть в Гамбурге. Хотел бы я играть там каждый год. Я просто не знаю, кому пришла в голову идея поставить Гамбург за день до «Ролан Гаррос». Насколько это глупо? Не знаю, кому пришла в голову такая идея.

Ни один топ-игрок и тот, кто хочет выиграть «Ролан Гаррос», не может играть финале в Гамбурге в субботу, а затем выходить на первый круг Открытого чемпионата Франции в понедельник», — приводит слова Зверева TennisUpToDate.