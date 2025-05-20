Энен — об Алькарасе на «Ролан Гаррос»: он произвёл впечатление, хотя и был на самом дне

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров серии «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен после победы Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Риме (Италия) заявила, что испанец сейчас находится в очень хорошей психологической форме, чтобы защитить свой титул на «Ролан Гаррос».

«Он — главный фаворит. Он произвёл впечатление, хотя и был на самом дне после американского тура в марте. Мы видели, как он улыбался вместе со своей командой в Риме, а в Монте-Карло он шёл на поправку и всё ещё боролся», — приводит слова Энен L'Equipe.

В финале «Мастерса» в Риме Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1. «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.