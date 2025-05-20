Бывшего ученика академии Надаля отстранили от тенниса за употребление кокаина

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении 23-летнего марроканского теннисиста Имрана Сибиля в соответствии с Антидопинговой теннисной программой (TADP).

В марте 2025 года на турнире ITF M25 в Испании Сибиль сдал положительный тест на кокаин и его метаболиты. Отстранение вступило в силу сразу после обнаружения вещества. Отмечается, что спортсмен не подавал апелляцию на это решение.

Лучший рейтинг в карьере теннисиста — 1433-е место, до которого он добрался в 2024 году. В юные годы марроканец тренировался в академии Рафаэля Надаля и играл на челленджере Надаля в Мальорке (Испания). Тогда он проиграл титулованному британцу Энди Маррею в первом круге со счётом 0:6, 1:6.