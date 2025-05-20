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«Боли влияли на обычную жизнь». Крейчикова — о травме, из-за которой пропустила 6 месяцев

«Боли влияли на обычную жизнь». Крейчикова — о травме, из-за которой пропустила 6 месяцев
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о травме спины, из-за которой не играла в туре более шести месяцев.

«В течение первых двух-трёх месяцев у меня были боли, которые даже влияли на мою обычную жизнь. Это была ежедневная проблема, и затем она ухудшилась. Я чувствовала сильную боль во время азиатских турниров. Тогда у меня не было выбора, кроме как сняться с некоторых турниров.

После этого мне удалось немного улучшить ситуацию, чтобы сыграть на Итоговом турнире в Эр-Рияде, но затем мне пришлось остановиться, пока проблема не была полностью решена. Этим я и занималась в последние полгода», — приводит слова Крейчиковой Punto de Break.

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