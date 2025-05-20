Бинаги: почему может быть только четыре ТБШ, а очки вдвое больше, чем за «Мастерс»?

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги после завершения грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о монополии турниров «Большого шлема» и теннисе в Италии.

«Мы должны поддерживать наших игроков, чтобы они могли совершать такие подвиги, как Жасмин, и всегда следить за международным рынком, чтобы использовать любую возможность, от ATP-250 до более крупных соревнований. В каком ещё виде спорта есть монополия, которая длится уже более 100 лет? Почему может быть только четыре «Больших шлема»? Почему очки за «Шлем» должны быть вдвое больше, чем за «Мастерс»? Я не думаю, что это справедливо, и не думаю, что это помогает теннису развиваться. Мы постараемся внести свою лепту, не забывая о том, откуда мы родом, помня, что 20 лет назад этот турнир хотели отдать. Если мы продолжим идти по этому пути, думаю, недостатка в возможностях не будет — мы чемпионы мира, как на корте, так и на организационном уровне. Мы не должны быть вторыми после футбола и турниров «Большого шлема». Сила, как подчеркнул Надаль, в том, что мы являемся государственным органом, всё, что мы зарабатываем, реинвестируется в развитие тенниса и падела, это замкнутый круг, который мы должны попытаться сделать работающим быстрее и лучше, чем другие, поэтому мы будем расти быстрее, чем Испания и другие страны», — приводит слова Бинаги Ubitennis.

Напомним, чемпионом «Мастерса» в Риме стал испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.