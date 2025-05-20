Ализе Корне: я вернулась в теннис не потому, что мне было скучно жить без него

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне после поражения в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) высказалась о возвращении в тур. На старте соревнований в Страсбурге Корне проиграла Мари Боузковой со счётом 2:6, 1:6.

«На самом деле я вернулась в теннис не потому, что мне было скучно жить без него. Это совсем не так. Наоборот, жду не дождусь, когда смогу снова остановиться! Хотела бросить себе вызов, играть для удовольствия, чего я не делала в последние годы. Было что-то, что расстраивало меня, когда заканчивала с теннисом на этой немного негативной ноте. Но жизнь без тенниса необычна. Во-первых, у меня есть время, а это роскошь. А ещё есть возможность делать много других вещей, работать по-другому, дать возможность проявиться другой части моей личности, потому что у меня есть и другие таланты, кроме игры в теннис, даже если сейчас я не чувствую себя очень талантливой на корте. Очень довольна тем, что увидела за несколько месяцев, проведённых вне тенниса, и совсем не боюсь того, что ждёт меня после завершения карьеры», — приводит слова Корне L’Équipe.

Напомним, Ализе Корне 2024 году решила завершить карьеру, однако весной 2025-го возобновила выступления.