Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ализе Корне: я вернулась в теннис не потому, что мне было скучно жить без него

Ализе Корне: я вернулась в теннис не потому, что мне было скучно жить без него
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне после поражения в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) высказалась о возвращении в тур. На старте соревнований в Страсбурге Корне проиграла Мари Боузковой со счётом 2:6, 1:6.

Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 12:10 МСК
Ализе Корне
747
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Мари Боузкова
50
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«На самом деле я вернулась в теннис не потому, что мне было скучно жить без него. Это совсем не так. Наоборот, жду не дождусь, когда смогу снова остановиться! Хотела бросить себе вызов, играть для удовольствия, чего я не делала в последние годы. Было что-то, что расстраивало меня, когда заканчивала с теннисом на этой немного негативной ноте. Но жизнь без тенниса необычна. Во-первых, у меня есть время, а это роскошь. А ещё есть возможность делать много других вещей, работать по-другому, дать возможность проявиться другой части моей личности, потому что у меня есть и другие таланты, кроме игры в теннис, даже если сейчас я не чувствую себя очень талантливой на корте. Очень довольна тем, что увидела за несколько месяцев, проведённых вне тенниса, и совсем не боюсь того, что ждёт меня после завершения карьеры», — приводит слова Корне L’Équipe.

Напомним, Ализе Корне 2024 году решила завершить карьеру, однако весной 2025-го возобновила выступления.

Календарь турнира в Страсбурге
Сетка турнира в Страсбурге
Материалы по теме
Андрееску: знаю, что могу стать первой ракеткой мира и выиграть много «Шлемов»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android