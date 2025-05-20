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Моресмо: у Швёнтек ещё есть шанс на победу на «Ролан Гаррос» — 2025

Моресмо: у Швёнтек ещё есть шанс на победу на «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась о перспективах польки Иги Швёнтек на Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Думаю, что у неё всё ещё есть шанс [на победу]. Начало турнира будет иметь решающее значение, определённо, для того, чтобы вернуть прежнюю уверенность. Нужны первые несколько матчей, чтобы набрать ритм, немного повысить уверенность.

Но Ига на этом корте всегда опасна. Она всегда будет проблемой для любой соперницы, с которой она столкнётся. Сейчас тот факт, что она приезжает сюда с довольно низкой уверенностью, вероятно, является чем-то новым для неё. Будет интересно посмотреть, как она отреагирует на это психологически», — приводит слова Моресмо TennisUpToDate.

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