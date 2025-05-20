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Президент Федерации тенниса Италии объяснил, почему женский теннис лучше мужского

Президент Федерации тенниса Италии объяснил, почему женский теннис лучше мужского
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги заявил, что женский теннис гораздо увлекательнее мужского из-за отсутствия перегруженности, а также признался, что его потрясла Жасмин Паолини, которая победила на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

«Жасмин Паолини потрясла меня, она заставила мир влюбиться. Женский теннис гораздо увлекательнее мужского, потому что он не перегружен скоростью новых материалов, потому что тактика и интеллект имеют ещё большее значение», — приводит слова Бинаги Ubitennis.

Напомним, Жасмин Паолини в финале «тысячника» в Риме обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Также Паолини стала чемпионкой в паре с Сарой Эррани. Они оказались сильнее Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

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