Даниэль Коллинз: после матча со Швёнтек в Риме я не получила большого признания

47-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз считает, что не получила должной похвалы за уровень своей игры в матче с полькой Игой Швёнтек на «тысячнике» в Риме (Италия). В третьем круге американка победила со счётом 6:1, 7:5.

«Думаю, что сыграла очень хорошо против Иги. Конечно, после матча я не получила за это большого признания. Скорее, это было связано с тем, как плохо она играла и всё такое. Иногда это может затруднить празднование победы, когда вы чувствуете, что сыграли хороший матч, а воспринимается это таким образом. Я была рада победе, но всё было не так весело, как я себе представляла» (смеётся)», — приводит слова Коллинз Tennis World USA.