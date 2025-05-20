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Даниэль Коллинз: после матча со Швёнтек в Риме я не получила большого признания

Даниэль Коллинз: после матча со Швёнтек в Риме я не получила большого признания
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47-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз считает, что не получила должной похвалы за уровень своей игры в матче с полькой Игой Швёнтек на «тысячнике» в Риме (Италия). В третьем круге американка победила со счётом 6:1, 7:5.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, что сыграла очень хорошо против Иги. Конечно, после матча я не получила за это большого признания. Скорее, это было связано с тем, как плохо она играла и всё такое. Иногда это может затруднить празднование победы, когда вы чувствуете, что сыграли хороший матч, а воспринимается это таким образом. Я была рада победе, но всё было не так весело, как я себе представляла» (смеётся)», — приводит слова Коллинз Tennis World USA.

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