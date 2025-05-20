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«Он передаёт здоровые ценности». Бинаги — о поражении Синнера в финале «Мастерса» в Риме

«Он передаёт здоровые ценности». Бинаги — о поражении Синнера в финале «Мастерса» в Риме
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В решающем матче Янник уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Если бы он реализовал один из тех двух сет-пойнтов, матч пошёл бы по другому сценарию. Терпение. Я бы никогда не поменял Янника на Алькараса. Синнер необыкновенный, он передаёт здоровые ценности, такие как простота и преданность работе: вы видели, как он сдраматизировал, говоря о брате, который вместо того, чтобы прийти пошёл смотреть Формулу-1?» — приводит слова Бинаги Ubitennis.

Напомним, на церемонии награждения Янник Синнер обратился к своему брату, который не приехал на матч, чтобы посмотреть Формулу-1 в Имоле. Турнир в Риме стал для Синнера первым после трёхмесячной дисквалификации.

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