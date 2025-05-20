Президент Федерации тенниса Италии: Музетти талантлив, Берреттини — победитель

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о результатах итальянских теннисистов Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини.

«Лоренцо талантлив, он улучшил свою подачу и теперь знает, как держать себя в руках в эмоциональном плане. Маттео — победитель, у него прекрасная индивидуальность, и когда это важно, он никогда не предаёт, как это было на Кубке Дэвиса», — приводит слова Бинаги Ubitennis.

На «Мастерсе» в Риме (Италия) Лоренцо Музетти дошёл до полуфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Маттео Берреттини завершил выступление на турнире в третьем круге. Он снялся по ходу матча с Каспером Руудом (5:7, 0:2).