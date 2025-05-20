«Такая же ситуация была и у Южного». Собкин — о текущем сезоне Новака Джоковича

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о выступлении 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в нынешнем сезоне.

— Что происходит с Новаком Джоковичем?

— Ничего, он постарел. Чем старше становишься, тем труднее заставить себя работать. Такая же ситуация была и у Южного, когда он завершал карьеру. Как Миша тогда, сейчас Новак находится в хорошей форме. Физически он в полном порядке. Однако нужно продолжать тренироваться по полной программе, а Джоковичу с его результатами заставить себя это делать сложно. Накапливается психологическая усталость. С одной стороны, он уже не хочет полностью посвящать жизнь теннису, но и завершить карьеру тоже не может, — приводит слова Собкина GoTennis.