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Синнер, Зверев, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют на травяном турнире в Галле

Синнер, Зверев, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют на травяном турнире в Галле
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Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 22 июня. На соревнованиях примут участие два игрока топ-10 — лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев.

На турнире также сыграют три российских теннисиста — Даниил Медведев (11-я ракетка мира), Андрей Рублёв (17) и Карен Хачанов (24). Рублёв дважды играл в финале Галле (2021, 2023), Медведев — один раз (2022).

Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В финале 2024 года он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

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