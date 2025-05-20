Синнер, Зверев, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют на травяном турнире в Галле

Опубликован заявочный лист на травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 22 июня. На соревнованиях примут участие два игрока топ-10 — лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира немец Александр Зверев.

На турнире также сыграют три российских теннисиста — Даниил Медведев (11-я ракетка мира), Андрей Рублёв (17) и Карен Хачанов (24). Рублёв дважды играл в финале Галле (2021, 2023), Медведев — один раз (2022).

Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В финале 2024 года он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).