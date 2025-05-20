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Елена Приданкина не смогла выйти в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Елена Приданкина не смогла выйти в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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168-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина завершила выступление в квалификации «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге она проиграла японке Маи Хонтаме (201-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 5:7.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 12:45 МСК
Елена Приданкина
168
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Маи Хонтама
201
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Приданкина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хонтамы два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» Маи Хонтама сыграет с победительницей матча Леона Бошкович (Хорватия) — Франческа Джонс (Великобритания).

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