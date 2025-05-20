«Ты ведь выиграл в прошлом году, не так ли?» Бертолуччи — о жалобах Зверева на мячи в Риме

Обладатель Кубка Дэвиса — 1976 экс-теннисист из Италии Паоло Бертолуччи высказался о жалобах третьей ракетки мира немца Александра Зверева на инвентарь на грунтовых турнирах в нынешнем сезоне.

«Я должен сказать одну вещь о своих коллегах. Если бы я был на конференции, когда Зверев говорил о мячах, я бы сказал ему: «Извини, но ты ведь выиграл здесь в прошлом году, не так ли? Проблема в том, что ему никто не говорит. А если ему никто не говорит, он продолжает искать алиби. Но мы не можем молчать перед лицом такой ерунды», — приводит слова Бертолуччи Fanpage.it.

Напомним: во время четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Риме (Италия) Зверев неоднократно назвал мячи «дерьмом». До этого Александр заявил, что мячи на турнире в Риме были намного медленнее, чем в Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания).