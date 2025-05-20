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Алибек Качмазов проиграл в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Алибек Качмазов проиграл в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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169-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге предварительного этапа он проиграл 191-й ракетке мира из Казахстана Тимофею Скатову со счётом 3:6, 4:6.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 12:55 МСК
Алибек Качмазов
169
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Тимофей Скатов
191
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Качмазов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Скатова один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Тимофей Скатов встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Адриан Маннарино (Франция).

Квалификация «Ролан Гаррос» — 2025 проходит с 19 по 23 мая. Матчи основной сетки стартуют 25 мая и завершатся 8 июня.

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