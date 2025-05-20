16-летняя экс-россиянка Ксения Ефремова проиграла первый матч на уровне ТБШ

16-летняя французская теннисистка Ксения Ефремова, до сентября 2023 года представлявшая Россию, провела первый матч на турнире «Большого шлема». В первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025 она проиграла немке Анна-Лене Фридзам (284-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Ефремова не выполнила подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Фридзам ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Ксения Ефремова занимает 624-е место в мировом рейтинге. В сентябре 2024 года стало известно, что она получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в академии Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.