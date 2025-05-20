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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате, обыграв Тайхман

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате, обыграв Тайхман
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75-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко). В первом круге она обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман (98-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Рабат. 1-й круг
20 мая 2025, вторник. 13:10 МСК
Камилла Рахимова
75
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Хиль Белен Тайхман
98
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рахимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Тайхман один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Работе Камилла Рахимова сыграет с колумбийской теннисисткой Марией-Камилой Осорио-Серрано (55-я ракетка мира).

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