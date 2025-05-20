Даниил Медведев: я сложный. Кажусь простым, но если пообщаться со мной, то там целый мир

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев высказался о проявлении эмоций на корте и за его пределами.

«На корте я один человек, вне его — другой. Это правда. Но это не две разные личности. На корте у меня адреналин, в жизни его меньше. Два-три раза в году могу раскричаться, где-то — выбеситься. На корте это происходит часто. Поэтому есть два разных человека, но это связано с эмоциями и действиями, которые ты выполняешь. Я сложный. Кажусь очень простым, и как будто бы те, кто меня встречает и говорит со мной, думают: «Всё с ним понятно, я вижу его насквозь». Но если пообщаться со мной побольше, то там целый мир. И сложный мир, который внутри меня, сильно выходит наружу именно на корте», — сказал Медведев в интервью на канале «Больше!».