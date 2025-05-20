Видео: Арина Соболенко и Ига Швёнтек тренируются вместе перед «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятикратная чемпионка мэйджоров, четвёртый номер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек провели совместную тренировку перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025. Турнир стартует 25 мая и завершится 8 июня.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с тренировки спортсменок:

На «Ролан Гаррос» — 2024 Арина Соболенко дошла до четвертьфинала. Там она проиграла юной россиянке Мирре Андреевой — 7:6, 4:6, 4:6. Ига Швёнтек завоевала свой четвёртый титул Открытого чемпионата Франции, в финале победив итальянку Жасмин Паолини.