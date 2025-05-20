Карен Хачанов — Кей Нисикори: онлайн-трансляция второго круга турнира ATP-500 в Женеве

Сегодня, 20 мая, на грунтовом турнире категории ATP-500 в Женеве (Швейцария) пройдёт матч второго круга, где встретятся 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и 62-й номер рейтинга из Японии Кей Нисикори. Матч начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Нимикори. Он обыграл Хачанова во втором круге US Open — 2016, во втором раунде Вены-2018, в первом круге Мадрида-2021, втором раунде «Ролан Гаррос» — 2021 и втором раунде Гонконга-2025, сразу после Нового года. Карен дважды выиграл у японца во втором круге на траве в Галле в 2017 году на отказе при 3:2 в первом сете, а в 2018-м со счётом 6:2, 6:2.

Турнир в Женеве проходит с 18 по 25 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.