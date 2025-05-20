Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге на отказе Боузковой в первом сете

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Во втором круге её соперница чешка Мари Боузкова (50-й номер рейтинга) снялась при счёте 3:3 в первом сете.

Общая продолжительность матча составила 38 минут. За это время Бадоса не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Боузковой два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Паула Бадоса поборется с победительницей матча между француженкой Диан Парри и россиянкой Людмилой Самсоновой.