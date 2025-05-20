«Вычёркивали моё имя и вписывали чьё-то ещё». Дрейпер — о проблемах на старте карьеры

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что в начале карьеры из-за его низкого рейтинга другие теннисисты не хотели с ним тренироваться.

«Когда я впервые пришёл в тур, помню, занимал 340-е место в мире, получил уайлд-кард на «Мастерс» в Майами, записался для тренировки и никто не хотел со мной играть. Все вычеркивали моё имя и вставляли чьё-то ещё. Но, конечно, я думаю, что, когда ты играешь больше, выигрываешь больше матчей, узнаешь игроков и понимаешь, что мы все одинаковые и все мы жертвуем, пытаемся делать правильные вещи в теннисе и добиваться своих целей, это вызывает уважение. И поэтому думаю, что в сочетании с результатами и просто личностью это в конечном итоге приводит к большему уважению», — приводит слова Дрейпера Tennis Infinity.

В этом сезоне Джек Дрейпер стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). На турнире в Риме он дошёл до четвертьфинала, где уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).