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«Очень сильно киплю, как чай». Даниил Медведев — об эмоциях в теннисе

«Очень сильно киплю, как чай». Даниил Медведев — об эмоциях в теннисе
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие эмоции получает во время игры в теннис.

— Сейчас 2025 год. Ты внутри всё ещё кипишь либо теннис вызывает немножко другие эмоции?
— Ну, бывает по-разному. За всю свою карьеру у меня были разные турниры, разные моменты. У меня происходит так, что бывают дни, даже если я проигрываю матчи, окей, неприятно, но там чувак слишком хорошо сыграл, соперник, и он у тебя выиграл. Бывает. Идём дальше.

Бывает, что ты хочешь сыграть глубоко кроссом, у тебя мяч летит коротко, потом ты думаешь, ладно, я попробую добавить, и мяч летит три метра в аут. Тут тебя начинает это бесить. И в такие моменты я киплю. А бывают дни, это в теннисе нормально, когда, скажем так, целый матч так. Тебе надо с этим бороться, пытаться выиграть так. Но это вот эти вот плохие дни, когда даже в них надо стараться выиграть, иначе ты выбыл из турнира. Но в такие дни я очень сильно киплю, да, как чай.

— Ты всё равно получаешь удовольствие от этого?
— В принципе, разговаривая с другими теннисистами очень мало… Наверное, такие есть. Я не буду уж называть по именам, но мы их, наверное, даже знаем. Есть люди, которые прямо ненавидят теннис. А так, в основном мы все любим теннис. Есть дни, где мы его любим очень сильно, а есть дни, где мы его любим намного меньше. Да, приходишь после поражения в раздевалку, конечно, ненавидишь теннис, но что на следующий день или через день на тренировке? Работать дальше, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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