Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему у него бывают судороги во время матчей.

— А в каком ты сейчас физическом состоянии находишься? В четвертьфинале в Дохе ты снялся, судороги были в Монте-Карло. Вот оцени, пожалуйста, именно своё физическое состояние и тело. Насколько оно сейчас готово?

— Судороги — это такое… У меня на самом деле в сезоне раз пять точно бывают судороги, когда тяжёлый матч, какой-то где-то стресс. И просто в основном они как бы незаметны, и, скажем так, просто никто про это даже не знает. Ну, минимально начинают. То есть судороги — это же когда мышцы устают и они перестают сокращаться и расслабляться в нужном темпе. И ты как бы это чувствуешь, но ничего страшного, оно тебе даже особо не мешает. Тебе мешает, если начинается розыгрыш, там, 30 ударов, тогда, возможно, в 30-м ты просто слабее, чем соперник, будешь бегать.

А с коленом так произошло, что эта судорога, она не ушла и она осталась. То есть, ну, жёстко свело, бывает. Вот это как раз таки редко, может быть, один раз, там, в два года. И это вообще ничего страшного. В Дохе, да, обидно отравился. И, кстати говоря, после турнира в Монте-Карло я не знаю, что случилось. Два дня тоже опять или отравление, или гастровирус. Даже написал в ATP, мне стало интересно, было ли у кого-то ещё. Они сказали, что были похожие симптомы у некоторых в Барселоне, в Мюнхене. То есть, ну бывает, это вирус. Если он попал, мы все в одной там раздевалке, одну еду едим, то-сё, что-то там как-то. Поэтому это всё легко переносимо. Поэтому обидно. И в Майами было очень обидно, потому что каждый турнир до Майами я играл всё лучше и лучше в сезоне, и результаты были лучше и лучше, и в Майами у меня до турнира со спиной что-то случилось, прям не мог играть, и вот это обидно было, потому что последний турнир на харде. А так всё нормально, — сказал Медведев в эфире «Больше!».