Даниил Медведев: в 40 лет мы все сломаны будем. Сейчас дождь идёт, у меня колено болит

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, какие проблемы со здоровьем влечёт за собой занятие профессиональным спортом.

«Это спорт. Мы все в 40 лет, мы все сломаны будем. У меня вот сейчас там дождь идёт, колено болит, ещё что-нибудь, да, но это, в принципе, у всех людей такое бывает с возрастом, а у спортсменов это будет хуже. У нас ещё, я думаю, не самый такой ужасный спорт, там есть американский футбол, там же были какие-то исследования, что они в 50 лет, у них там с головой тяжело. Поэтому в теннисе ещё нормально, колени будут болеть, спина будет болеть, там локти какие-то», — сказал Медведев в эфире «Больше!».