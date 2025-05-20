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Даниил Медведев назвал сезоны, когда был в лучшей форме в своей карьере

Даниил Медведев назвал сезоны, когда был в лучшей форме в своей карьере
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев выделил годы, когда демонстрировал лучший теннис в своей карьере.

— Праймовая форма Даниила Медведева. Когда вот Даня Медведев — это 10 из 10? Это какие сезоны?
— Это моменты сезона. Когда у меня были победы подряд, это был конец 2020-го и начало 2021-го. На US Open у меня круто пошла игра, и даже два турнира до этого. Я выиграл Торонто, сыграл полуфинал в Цинциннати, и то с Рублёвым мог чуть лучше сыграть, но близкий матч был. И выиграл US Open. Конец 2020-го — начало 2021-го, там где-то 19 матчей подряд было. 2023-й, 19 матчей подряд. И 2019-й, было четыре или пять турниров подряд, финалы или что-то такое, там из них четыре выиграл, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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