Даниил Медведев назвал условие, при котором уволит своего тренера

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал, при каких условиях может уволить своего тренера.

— Вот скажи мне, пожалуйста, вы с Жилем очень давно. Ты уже сам признал, что и про Жиля наверняка писали, а-ля смену команды. Если цинично подходить к этому вопросу, что должно произойти внутри тебя, когда у вас такая связка всё равно долгая, доверительная, вы очень близкие люди, чтобы ты принял решение, что нужно что-то менять?

— Наверное, я бы сказал, то, какие у нас отношения и то, как мы работаем, это только нужно вылететь, наверное, из топ-20 и прям чувствовать… Скажем так, нужно впасть в панику. Пока у меня никакой паники нет, потому что я знаю, как мы работаем, я знаю, что мы делаем, то есть я знаю, что я сейчас возьму кого-то и это мне никак [не поможет]. Ну может, как в футболе, бывает, ты взял тренера, раз, на четыре-пять турниров, тебе это каким-то помогло как буст, но всё-таки в теннисе карьера длинная. В 35 лет окей, тогда можно попробовать, чтобы этот буст получить на четыре-пять турниров, а сейчас это как бы ничего не даст. И, соответственно, другой вопрос, если ты впадаешь в панику, в каком смысле, ты сыграл весь сезон, выпал из топ-20 и чувствуешь, что у тебя паника, ты не знаешь больше, что делать на корте, тогда окей, можно подумать, что поменять просто, чтобы как раз таки выпасть из этой паники, пробовать что-то новое, но я считаю, что в длинной картине это не поможет, а только может даже сделать хуже, скорее всего, — сказал Медведев в эфире «Больше!».