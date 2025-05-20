«У меня горело!» Даниил Медведев — об увлечении игрой в FIFA

Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём увлечении игрой FIFA, а также ответил, разбивал ли джойстики и телевизоры.

— Ты говорил недавно в интервью, что три вещи могут тебя не то что бы вывести из себя, а эмоции чтобы ты показал. Казино, приставка FIFA, насколько я поняла, и теннис.

— Да, приставка не все игры. FIFA. А почему? Потому что я играю, если в стрелялку, ты как бы сам контролируешь свои движения. Да, соперники иногда могут как-то там сыграть умно и тебя обойти, но, если ты не попал, это ты плохо джойстиком управлял. А в FIFA — там есть очень много доли удачи. Мяч отскочил туда, и он просто там, там же это всё, ну как это называется, скриптовано, то есть на 90-й минуте там больше таких моментов происходит иногда в твою пользу, но ты их не замечаешь. Такое нормально. А когда они происходят против тебя, тут ты просто… У меня горело, кипело вообще! Я бы перестал играть, если честно.

— А ты не разбивал там телек или что-то, или джойстик?

— Один раз было случайно, телек разбил, я кинул джойстик, но он как-то там отскочил, я ещё так расстроился, потому что телек я, конечно, специально не бил. Джойстиков, ну, штуки четыре, может, я разбил в своей жизни. Покупать тяжело потом, надо заказывать, долго это всё. Казино — тоже я играл давно, и, опять же, когда я там по фьючерсам ездил, там же дают в наличке, и выиграл какие-нибудь там 500 долларов за полуфинал, если вдруг ты с этих 500 сделал 1000, очень крутые ощущения, если ты с 500 сделал 0, то тебе очень плохо, но это азарт как раз таки гоняется. Сейчас я не играю, потому что очень редко, только если с друзьями раз в год, просто чтобы провести хорошо время, потому что играть на 500 тысяч евро я не готов, — сказал Медведев в эфире «Больше!».