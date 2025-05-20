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Даниил Медведев рассказал, как Рублёв пытался переучить его держать палочки для суши

Даниил Медведев рассказал, как Рублёв пытался переучить его держать палочки для суши
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как Андрей Рублёв (17-й в рейтинге ATP) пытался переучить его держать палочки для суши.

«Был пример, мы с Андреем, он же очень любит суши, я, в принципе, тоже могу поесть, и мы сидели, это было в Барсе, я приехал туда на Формулу-1, мы сидели, такой спокойный вечер, может, даже выпивали, и он говорит: «Мне надоело, как ты держишь эти палочки». Я их держу действительно неправильно, так мало кто держит, я их просто перекрещиваю как-то вообще. Ну, короче, тупо никто так не делает. Но, в принципе, ем нормально. То есть у меня мало что упадает, если очень скользкий какой-то там лосось сашими, вот его мне тяжело взять, потому что техника неправильная. И мы сидели полчаса. Он мне показывал, объяснял. Я стараюсь, смотрю на его пальцы, на свои, прям беру вот как он, просто вот идентично, и у меня никак не получается. Просто не получается, и я уже начинаю беситься. Реально хочу эти палочки кинуть. И в итоге Рубль сам мне говорит, смотрит на это и говорит: «Не, забей. Делай как ты, ты всё делаешь по-своему, у тебя всё получается», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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