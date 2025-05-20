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Янник Синнер будет работать с бывшим тренером Рафаэля Надаля с 2026 года — источник

Янник Синнер будет работать с бывшим тренером Рафаэля Надаля с 2026 года — источник
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер договорился о тренерском сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира испанцем Карлосом Мойей. Об этом сообщает «Больше!» в телеграм-канале.

Сотрудничество Синнера и Мойи начнётся в 2026 году, когда с поста тренера итальянца уйдёт австралиец Даррен Кэхилл. Мойя тренировал 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с 2016 года вплоть до его завершения карьеры в 2024-м.

За свою карьеру Карлос Мойя выиграл один турнир «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 1998). На его счету 20 титулов на турнирах уровня ATP в одиночном разряде.

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